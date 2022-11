napolipiu.com

TUTTI SULL'- L'impressione è che questo Napoli sia più forte delle assenze, degli infortuni.è come un mago che tira fuori il coniglio dal cilindro, ha una soluzione per tutto. Ed è ..."Sì, bisogna starea non peggiorarli (ride, ndr), io non penso chi ha dato di più o meno, bisogna prima farli giocare per raccogliere il massimo dai giocatori e poi di far funzionare il ... Spalletti: “Attenti all’Eintracht Francoforte: ha vinto l’Europa League” Il Napoli, la vittoria a Bergamo, l'assenza di Kvaratskhelia e le parole di Luciano Spalletti. Del tutto ha parlato in diretta un ex azzurro.Se il Napoli fosse un'operazione matematica sarebbe un'addizione: spostando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. In questo caso Spalletti cambia i giocatori, ma anche qui il finale è sempr ...