Sorteggio ottavi Champions League | le rivali delle italiane | LIVE NEWS

Evento :Champions League Data : 07/11/2022 Ore : 12.00 Dove vederlo : Prime Video, Sky Sport 24, Canale 20, sito dell'Uefa.Lunedì 7 novembre alle ore 12:00 presso la sede dell'UEFA di Nyon in Svizzera è in programma ildeglidi finale della Champions League 2022 - 23. Delle 16 squadre qualificate aglidi finale ci sono: 4 inglesi (Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham); 4 tedesche (...Haaland, il Real e Conte gli incubi di Inter e Milan. E la Juve di Allegri può ritrovare il grande ex Cristiano Ronaldo in Europa League ...Sorteggio ottavi Champions League 2022-2023 streaming e diretta tv: dove vederlo live oggi, lunedì 7 novembre 2022, alle ore 12 ...