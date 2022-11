Sorteggio Champions | orario | squadre e dove vederlo in diretta tv

Evento :ottaviLeague Data : 07/11/2022 Ore : 12.00 Dove vederlo : Prime Video, Sky Sport 24, Canale 20, sito dell'Uefa.Lunedì 7 novembre alle ore 12:00 presso la sede dell'UEFA di Nyon in Svizzera è in programma ildegli ottavi di finale dellaLeague 2022 - 23. Delle 16 squadre qualificate agli ottavi di finale ci sono: 4 inglesi (Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham); 4 tedesche (...Oggi il sorteggio per il Napoli, che si è qualificato come 1° del girone e dunque attende una delle seconde. Sono cinque le squadre che la squadra di Spalletti potrà affrontare… Leggi ...Haaland, il Real e Conte gli incubi di Inter e Milan. E la Juve di Allegri può ritrovare il grande ex Cristiano Ronaldo in Europa League ...