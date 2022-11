Sorteggio Champions League | il Napoli evita il PSG | il Milan pesca Conte | Inter fortuna Accoppiamenti ottavi

... ecco chi affronterà la squadra di Pioli Alle 12 sono state estratte nei sorteggi a Nyon le tre avversarie delle italiane qualificate agli ottavi di finale diLeague.abbastanza ...... successivamente (dopo altro), se la vedranno con le vincitrici dei gironi di questa ... Disponibile su Sky Go, anche in HD, sorteggiati gli ottavi di finale A Nyon, in attesa dei ...Il Real Madrid pesca il Liverpool, per il Psg c'è il Bayern NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Urna benevola per le tre italiane ancora in corsa ...A partire dalle ore 12 a Nyon presso la sede della Uefa prende il via il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Tre le italiane ci sono Inter, Milan e Napoli con le milanesi che partono ...