Sorteggi sedicesimi Europa League | ecco le avversarie di Juventus e Roma

... ecco chi affronteranno le due squadre Alle 13 sono state estratte neia Nyon le tre avversarie delle italiane qualificate aidi finale di Europa League. Sorteggio decisamente ...Europa League LIVE: Juve e Roma scoprono le loro avversarie nel prossimo turno della competizione Oggi a partire dalle 13, a Nyon, andrà in scena il sorteggio deidi ...AGGIORNAMENTO ORE 13:30 - Il sorteggio dei playoff potrà essere visto in tv su Sky Sport 24 e in streaming su Dazn, Sky Go, Now Tv e sui canali ufficiali dell'Uefa. Gli ...Si è concluso il sorteggio dei sedicesimi di finale per quanto concerne l’Europa League. Accoppiamento in cui la Juve può sorridere, nel momento in cui ha pescato il Nantes, il male minore tra tutte ...