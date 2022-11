Sorteggi ottavi Champions League | ecco l’avversario del Milan

(Di lunedì 7 novembre 2022) Estratta a Nyon l’avversaria delaglidi finale dichi affronterà la squadra di Pioli Alle 12 sono state estratte neia Nyon le tre avversarie delle italiane qualificate aglidi finale dio abbastanza positivo per il, che evita le grandi e pesca il Tottenham di Antonio Conte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La squadra di Spalletti potrebbe infatti trovare sulla sua strada già aglii fenomeni del ... Alle 13.30 sarà la volta deiper gli spareggi di Europa e Conference League, che saranno ...Ecco il sorteggio deglidi Champions. LA DIRETTA DEL SORTEGGIO Milan - Tottenham, Napoli - Eintracht, Porto - Inter, Lipsia - Manchester City, Club Brugge - Benfica, Liverpool - Real Madrid, Milan - Tottenham, Napoli -...Oggi i sorteggi di Champions, Europa e Conference League: chi sono le avversarie delle sette squadre impegnate in Europa ...Dopo un girone dominato vincendo contro Liverpool, Ajax e Rangers anche in goleada, il Napoli di Luciano Spalletti si prepara a conoscere il nome della squadra che affronterà a febbraio per gli ottavi ...