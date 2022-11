Sorteggi Champions | le avversarie agli ottavi di Napoli | Inter e Milan

(Di lunedì 7 novembre 2022) A Nyon, in Svizzera, è toccato al turco Hamit Altintop – ex Real Madrid e Bayern Monaco – estrarre le sfide deglidi finale dellaLeague 2022-2023. Tre le squadre italiane che hanno superato la fase a gironi:. La squadra partenopea affronterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Ildi Stefano Pioli se la dovrà vedere con gli inglesi del Tottenham di Antonio Conte. L’, infine, sfiderà i portoghesi del Porto. Ecco tutte le sfide deglidiLeague: RB Leibzig – Manchester City FC Club Brugge – SL Benfica Liverpool FC – Real Madrid CF AC– Tottenham Hotspur Eintracht Francoforte – SSCBorussia Dortmund – Chelsea FC FC ...

