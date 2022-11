Sonia Grey a Striscia tuona sul caso molestie | «Subivo davanti a tutti Sono stanca di essere tirata in ballo da Di Mare»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tapiro d'oro ala Notizia Ala Notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro aper aver “molestato” l’ex direttore di Rai 3 Franco Di, che ha definito la palpatina in studio alla sua co-conduttrice di Unomattina (nel 2004) “un banale scherzo fra colleghi” in risposta alle ironiche “” che – disse – “mi faceva ogni mattina”. “Hai mai sentito in trent’anni di televisione che ho il vizietto di molestare? Ti sembra che potessi arrivare in studio all’alba per preparare cinque, sei ore di diretta e andare a palparei giorni il signor Franco Di?” dichiara laal “tapiroforo” Staffelli. Poi l’accusa al suo ...