Sondaggi | Fratelli d’Italia sale al 29 | 4% | mentre il M5s 16 | 8% stacca il Pd in caduta libera 16%

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sul fronte del cosiddetto ‘gradimento popolare’ esteso ai vari schieramenti politici, c’è da registrare l’ormai inarrestabile crescita di, e dal ‘corposo’ distacco del Movimento 5 Stelle a spese del Pd. Intenzioni di voto:continua a crescere toccando il 29,4%, è il primo partito in assoluto Come rivela infatti l’esito delo condotto da Swg (l’azienda che studia le intenzioni di voto per il Tg La7), in questa ultima settimana (malgrado le ‘scialbe’ opposizioni), lo schieramento guidato dalla premier Giorgia Meloni è riuscito a guadagnarsi un altro 0,3% in più, arrivando a toccare ben il 29,4%. Intenzioni di voto: il M5s continua a salire guadagnando un +0,5%,il Pd scivola al 16% Continua però a crescere anche il movimento di Giuseppe ...