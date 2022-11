(Di lunedì 7 novembre 2022) L'8 novembre Railancerà neldi Edoardo Natoli: ilsarà proiettato nell'auditorium virtuale di Raisulla piattaforma The Nemesis. Raiha appenato ilfilmnel: il prossimo 8 novembre ilmetraggio d'animazione di Edoardo Natolisarà proiettato nell'auditorium virtuale deldi Raisulla piattaforma The Nemesis, accessibile gratuitamente da pc o smartphone. Oltre alla premiere virtuale del, il nuovometraggio sarà disponibile, dal giorno successivo, anche su RaiChannel, la ...

Movieplayer

... il prossimo 8 novembre il cortometraggio d'animazione di Edoardo Natolisarà proiettato nell'auditorium virtuale del metaverso diCinema sulla piattaforma The Nemesis, accessibile ...Dal 9 novembre, poi,sarà disponibile anche suCinema Channel, la piattaforma online gratuita Video On Demand diCinema. Il corto animato Solitarie , che è stato presentato in ... Solitaire: Rai Cinema lancia il primo corto italiano nel metaverso L'8 novembre Rai Cinema lancerà nel metaverso Solitaire di Edoardo Natoli: il corto sarà proiettato nell'auditorium virtuale di Rai Cinema sulla piattaforma The Nemesis.