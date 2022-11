Soleil Sorge | vestito strappato e occhi cerbiatto | così ci fai impazzire

(Di lunedì 7 novembre 2022) Una donna con una bellezza semplicemente travolgente;sa esattamente come mandare fuori di testa tutti i suoi fan. Non possiamo, nel parlare di Solei, non analizzare il discorso relativo al Grande Fratello Vip; all’interno della casa più spiata d’Italia è stata una delle concorrenti più amate dal pubblico italiano ed infatti è stata ad un passo dalla serata finale. Le sue armi principali sono state determinazione e schiettezza;ha sempre detto quello che pensava, senza troppi mezzi termini. InstagramE’ chiaro come, nel reality di Canale cinque, è stato molto importante il rapporto tra lei ed Alex Belli; un feeling talmente forte da far pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. L’attore di CentoVetrine, però, è entrato nella casa impegnato con Delia Duran dimostrandole, a più riprese, ...

