Soccorsi 500 migranti al largo della Sicilia | iniziate le operazioni di sbarco

(Di lunedì 7 novembre 2022) Circa 500sono stati salvati alin un’operazione di ricerca e soccorso gestita dall’Italia, con l’intervento di un rimorchiatore e di due motovedette italiane. Oltre 250 persone sono state portate dalle motovedette ad Augusta, in provincia di Siracusa, dove stanno già sbarcando. Altri 220 circa, soprattutto donne e minori, saranno invece trasferiti a Pozzallo nel ragusano. Intanto è scattato il piano d’accoglienza, coordinato dalla prefettura di Siracusa, che prevede le verifiche sanitarie e le procedure di identificazione. Questa mattina Alarm Phone aveva segnalato 500 persone in difficoltà aldi Malta, a bordo di un’imbarcazione partita dalla Libia tre giorni fa. Il salvataggio e lodei 500arriva dopo giorni di ...

