(Di lunedì 7 novembre 2022) BARCELLONA, Spagna, 7 novembre/PRNewswire/LoWorld Congress (SCEWC), il principale evento internazionale sullee sulle soluzioni urbane intelligenti organizzato dalla Fira de Barcelona, riunirà l''innovazione urbana per delineare un piano per un pianeta urbanizzato più sostenibile e vivibile. Dal 15 al 17 novembre, con il tema "Cities Inspired by People" (), oltre 800 espositori, 700e regioni e 400 relatori si riuniranno a Barcellona per dare impulso alla trasformazionee metropoli di tutto il mondo, condividendo conoscenze ed esperienze. Al Congresso parteciperanno rappresentanti ...

Adnkronos

REDWOOD, Calif. & READING, England"(BUSINESS WIRE)" #fieldservice "Zinier and FLS " FAST LEANtoday announced that the companies had formed a partnership to develop solutions based on the full ...IMPIANTI- AGGIORNAMENTO del 4 novembre 2022 Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova reteFerrara. Gli interventi consisteranno nella posa di una nuova rete in ... Smart City Expo 2022 riunisce gli operatori più importanti dell'ecosistema urbano coinvolti nella progettazione di Città ispirate dalle persone Smart City Expo 2022 riunisce gli operatori più importanti dell'ecosistema urbano coinvolti nella progettazione di Città ispirate dalle persone | 07-11-2022 ...Dal 15 al 18 novembre Avnet partecipa a "electronica 2022" con le sue BU europee riunite in uno spazio espositivo unico e consolidato ...