Simply Red | il tour europeo del 2023 fa tappa in Italia per 5 live

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il nuovodeiRed faràinper cinque imperdibili concerti tra fine giugno e inizio luglioDopo un 2022 stellare che ha visto la band esibirsi in 73 spettacoli davanti a oltre 600.000 persone in tutta Europa, iRed annunciano oggi una serie di spettacoli estivi europei per ilche li porterà ad esibirsi in 5 concerti nel nostro paese. Il gruppo saràil 27 giugno in Piazza Duomo a Trani, il 28 giugno allo Sferisterio di Macerata, il 1 luglio al Lucca Summer Festival, il 3 luglio al Marostica Summer Festival e il 4 luglio al Sonic Park Stupinigi. Presale Radio Monte Carlo dalle ore 10.00 di Giovedì 10 Novembre alle ore 23.59 di Venerdi 11 Novembre. Aperture vendita generale: ore 10.00 ...

Locus. Annunciato il primo nome protagonista dei grandi live dell'estate 2023 in Puglia: i Simply Red saranno a Trani il 27 giugno, per l'anteprima della diciannovesima edizione del Locus Festival.