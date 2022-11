Simon Le Bon | Andy Taylor dei Duran Duran ha il cancro

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 7 novembre 2022) caption id="attachment 333405" align="alignleft" width="150"Le Bon/captiondeiha unalla prostata metastatico in stadio 4. Lo hanno fatto sapere i, nel giorno dell'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame in una cerimonia a Los Angeles. In particolare,Le Bon ha letto una lettera del chitarrista(si trova sul profilo twitter ufficiale della band) in cui, tra le altre cose, dice che per la malattia che gli è stata diagnosticata "non c'è cura". Le Bon ha definito la notizia "assolutamente devastante". "Amiamoteneramente", ...