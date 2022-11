Si suicida dopo il servizio delle Iene | La gogna può uccidere | dice l' avvocato

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 7 novembre 2022) Lamediatica e social può. A confermarlo è il caso di Roberto Zaccaria, il 64enne di Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, che domenica si è tolto la vitaessere finito al centro di un”, andato in onda martedì scorso. Il programma televisivo aveva raccontato la storia di Daniele, un ragazzo di 24 anni di Forlì che nel settembre 2021 si è uccisoaver scoperto che quella che credeva essere la sua fidanzata, conosciuta online e mai incontrata né sentita, in realtà era un uomo. Si trattava di Roberto. Il rapporto tra Daniele e “Irene”, il nome sotto il quale si celava l’uomo, era andato avanti per un anno. I due non si erano mai incontrati né sentiti. Si erano soltanto scritti via chat: oltre ottomila messaggi nel ...