Si incrociano nel porto di Catania le rotte delle navi Ong con i migranti

(Di lunedì 7 novembre 2022) - Terminato lo sbarco di minori, donne, nuclei familiari e fragili, sulla nave Geo Barents restano in 214. Come Humanity One, anche la nave di Medici senza frontiere non tornerà in acque ...

- Terminato lo sbarco di minori, donne, nuclei familiari e fragili, sulla nave Geo Barents restano in 214. Come Humanity One, anche la nave di Medici senza frontiere non tornerà in acque ...Si riparte da dove si era interrotto il governo gialloverde.2019 gli sbarchi totali di migranti sulle coste italiane tramite le navi delle Ong cheMediterraneo sono stati pari al 14% del totale, negli ultimi 12 mesi la percentuale è rimasta invariata. Secondo Matteo Villa, ricercatore dell'Ispi,primo mese di governo Meloni "...Terminato lo sbarco di minori, donne, nuclei familiari e fragili, sulla nave Geo Barents restano in 214. Come Humanity One, anche la nave di Medici senza frontiere non tornerà in acque internazionali, ...Milan-Tottenham agli ottavi di finale di Champions League porta con sè tanti ricordi e tanti incroci particolari. Tra i più suggestivi ci sarà sicuramente quello tra i ...