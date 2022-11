(Di lunedì 7 novembre 2022) L’Italia dellosi regala due podi nella giornata di chiusura della tappa didel. Dopo aver abbattuto il muro dei 40” (39”973), Pietro(Fiamme Gialle) ha chiuso al 3° posto la gara dei 500 metri, piazzandosi alle spalle dell’olandese Jens Van’t Wout e dal kazako Denis Nikisha. Bronzo anche per lacomposta da Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Arianna(Fiamme Oro), Gloria Ioratti (Fiamme Oro) ed Elisa Confortola (Fiamme Oro). Le azzurre si sono piazzate alle spalle di Corea de Sud e Canada. Nelle altre gare Mattia Antonioli (C.S. Esercito) ha chiuso all’ottavo posto nei 1000 metri maschili. Eliminato in semifinale, è arrivato poi ...

Sicuramente c'è grande amaro in bocca per le olandesi, che avevano dominato la giornata di chiusura a Salt Lake City . Infatti nei 500 metri era arrivata l'affermazione di Xandra Velzeboer, mentre nei ...Le speranze di medaglia per l'Italia non sono ancora finite e la squadra azzurra potrebbe replicare lo stesso bottino di Montreal, visto che anche la staffetta femminile è in finale e punta al podio (...Short track, Coppa del Mondo Salt Lake City 2022: Sighel terzo nei 500, podio per la staffetta femminile. Ecco tutti i risultati ...PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SHORT TRACK SALT LAKE CITY 2022 Venerdì 4 Novembre orario ancora da decidere : qualificazioni 500, 1000, 1500m e staffette Sabato 5 Novembre dalle 21.00 : quarti di finale, ...