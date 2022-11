Serie B1 | l’Olimpia Volley stende Pomezia e si conferma al terzo posto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – “You make me feel like I can fly. So high” cantano gli U2 in “Elevation”. Potrebbe essere questa la colonna sonora delSan Salvatore Telesino che nella quinta giornata del campionato nazionale diB1, girone E, batte per 3 set a 1 (23-25 25-17 25-23 25-22, questi i parziali) lo Unitede continua a rimanere in scia di Arzano e Farmacia Schultze Messina rispettivamente seconda e prima in classifica e distanti ora 1 e 2 punti. Insomma, vola in altodel patron Antonio Campanile e continua a stupire. Da rivedere però c’è l’impatto con la gara.infatti concede un set alle laziali prima di ritrovare giusta attenzione, gioco e ordine. Una gara che segna però la crescita costante ...