Serie A | Operano su Pablo Mar | che si è svegliato in buone condizioni… e Carrefour rimuove i coltelli dai suoi espositori

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 7 novembre 2022) 2022-10-28 11:27:52 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Continua il trambusto in Italia dopo l’accoltellamento di ieri di sei persone da un uomo di 46 anni, Andrea Tombolini, con gravi disturbi mentali. Tra le vittime, come è noto, il difensore spagnolo del MonzaMar, che venerdì mattina si sta operando per ripulire con un grosso coltello la profonda ferita che il pazzo si è procurato alla schiena.è stato miracolosamente salvato in un incidente che si è concluso con una persona deceduta ( Luis Fernando Ruggieri, boliviano di 46 anni e dipendente di) e altre cinque persone ferite di vario grado, sebbene non si tema per la vita di nessuno di loro. La cosa importante, in relazione al nostro giocatoreè chesi è ...