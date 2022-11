Serie A | Nicol Fagioli | il ‘bambino’ che si innamora della ‘Vecchia Signora’

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 7 novembre 2022) 2022-10-31 11:56:32 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Vai Juventus per poche gioie. Settima marcia inA a 10 punti! dal Napoli ed è stato appena eliminato in Champions League dopo essere caduto 4-3 contro il Benfica. La combattuta vittoria sul neopromosso Lecce (0-1) ha però fatto sorridere la. I ‘bambini’ (Miretti, Soul e Iling-Junior) sopperiscono alle vittime di Chiesa, Pogba, Locatelli e Di Mara. Iling-Junior ha brillato contro il Benfica… ma le luci, allo Stadio Comunale Via del Mare, hanno indicato(Piacenza, 12-2-2001). Le giovanili bianconere, che nella pausa hanno sostituito McKennie, ha segnato il golvittoria al 73 ‘. Il numero 44 ricevuto da Iling-Junior dentro l’area, si gira e con la destra lo inchioda al lungo ...