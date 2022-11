Serena Bortone rompe il silenzio | le sue parole su Remo Remigi

(Di lunedì 7 novembre 2022)ospite nel salotto di Francesca Fialdini nel programma domenicale Da noi… A ruota libera ha commentato per la prima volta la vicenda del licenziamento di Memodalla Raiè stata ospite ieri di Francesca Fialdini nel programma domenicale Da noi.. A ruota libera, e per la prima volta ha commentato il licenziamento dalla Rai di Memoper la pacca sul sedere della collega Jessica Morlacchi. La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha detto sull’accaduto: “Davvero, è stato un grande dolore, un grande dispiacere” ha spiegato rispondendo alla domanda diretta di Francesca Fialdini: “Come avrai capito, io ho sempre cercato di avere dei rapporti autentici – e lavorando ad un quotidiano lo sai – rapporti basati sempre sulla comprensione, sulla fiducia, ...

Nel programma 'Da noi... A ruota libera' la conduttrice è tornata sull'episodio della pacca al sedere di Jessica Morlacchi che ha comportato l'allontanamento dalla Rai del ...... non nascondendo di appoggiare in pieno la dura presa di posizione di. Roberta ha chiarito inoltre che a lei non è mai capitato un episodio del genere, ma che se le fosse capitato, ...Ospite di Francesca Fialdini nel programma domenicale Da noi.. A ruota libera, Serena Bortone ha affrontato per la prima volta il delicato argomento di Memo Remigi. A qualche settimana dall'oramai ...Serena Bortone, ospite di Francesca Fialdini, ritorna a parlare del caso Remigi-Morlacchi. Intervistata nel programma Da noi... A ruota libera. ha quindi espresso i suoi pareri personali sul caso. I f ...