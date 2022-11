Se hai le pa**e fallo Sallusti disintegra Vauro | volano insulti

(Di lunedì 7 novembre 2022) Duro faccia a faccia tra AlessandroSenesi. Durante l'ultima puntata di “Non è l'Arena”, il talk politico condotto da Massimo Giletti su LA7, domenica 6 novembre, si parla del braccio di ferro tra il governo e le navi Ong cariche di migranti. I toni si sono infiammati in un battibaleno a causa delle visioni opposte degli ospiti sul tema dell'immigrazione.Senesi ha criticato l'operato dell'esecutivo Meloni: “Facciamo come gli schiavisti? Guardiamo i denti per vedere se sono sani, se possono spacciare droga o andare a raccogliere pomodori sfruttati e sottopagati?”.ha punzecchiato il vignettista: “Fa satira su tutti tranne che sugli islamici che impediscono alle donne di andare in giro senza velo”.lo ha smentito: “L'ho fatto anche su quello. Ho dipinto le pareti ...

Il Tempo

... nei quali se nonsoldi non entri, se non ti vesti in un ...vesti in un certo modo non sei accolto nel free party c'è libertà...... poi la casa famigliail letto dell'ospedale dove ti stringevo forte la manoti accarezzavo la testa, mi guardavi, piangevimi sorridevi. Persino in punto di morte michiesto dei tuoi bimbi,... Non è L'Arena, Sallusti disintegra Vauro: "Se hai le pa**e fallo". Volano insulti Duro faccia a faccia tra Alessandro Sallusti e Vauro Senesi. Durante l’ultima puntata di “Non è l’Arena”, il talk ...Non si è arreso il padre di Daniele. Ha indagato a lungo per capire le ragioni del suicidio del figlio. E quando il giudice ha assolto l’uomo che per un anno aveva ingannato Daniele, ...