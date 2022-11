Calciomercato.com

... la Juve ha finito per essere più squadra, cioè quello che in stagione non erasembrata'. 'Si è ...guarda la classifica. 'Per la classifica inutile fare conti, non ricordo una squadra che ...... Wijnaldum che in campo non si èvisto, Mourinho che perde un derby con la costruzione da ... Due giorni prima, il 25 luglio,scrisse: "A me sembra che siano i tifosi insoddisfatti. Non so ... Sconcerti a CM: 'Mai dato la Juve per spacciata, Napoli fuori categoria. Mou gioca male, Inter grande coi piccoli' Le parole del giornalista: "L'Inter è scomparsa nel secondo tempo dopo che aveva promesso e sbagliato molto nella prima parte" ...Sconcerti sul CorSera: "Rabiot diventato giocatore totale ... Il match di cartello della tredicesima giornata di Serie A è stato sicuramente Juventus-Inter. Confronto-scontro mai banale, che ieri ha ...