School of Mafia film stasera in tv 7 novembre | cast | trama | streaming

(Di lunedì 7 novembre 2022)ofè ilin tv lunedì 72022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVofin tv:La regia è di Alessandro Pondi. Ilè composto da Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno, Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi, Nino Frassica, Gianfranco Gallo, Paola Minaccioni, Giulio Corso, Monica Vallerini, Tony Sperandeo.of...

Cineblog

of, ore 21:20 su Rai 2 Nino Frassica ed Emilio Solfrizzi in una commedia. Tre rampolli della malavita newyorkese vengono spediti in Sicilia per prendere lezione di criminalità ...Su Rai Due dalle 21.20of. Tony insegna danza ed è gender fluid, Nick fa il cantante rock e Joe vuole fare il poliziotto. Peccato che siano però i figli dei tre boss mafiosi che si ... Stasera in tv: “School of Mafia” con Nino Frassica su Rai 2 Con: Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno, Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi, Nino Frassica, Gianfranco Gallo, Paola Minaccioni, Giulio Corso, Monica ...Su Rai 2 School of Mafia, la black-comedy con Nino Frassica, Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni dal regista di Tutta un’altra vita.