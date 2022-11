(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con riferimento ai disordini che si sono verificati sugli spalti dello stadio dinel corso della partita che la squadra di casa sta disputando con la società, il Presidentedichiara sin d’ora: “All’esito dell’identificazione dei responsabili da parte delle forze dell’ordine, la Lega Pro darà corso, senza indugio, ad ogni opportuna azione in sede giudiziaria per richiedere ai responsabili il risarcimento dei gravissimi danni che questo movimento calcistico professionistico sta subendo in conseguenza delle azioni delinquenziali. Ala partita traedè stata sospesa a causa di continui, pericolosissimi lanci di petardi verso il terreno di gioco e tra settori del pubblico. Basta” “Chiedo scusa al Prefetto di ...

anteprima24.it

ai banchetti, bacheche imbrattate, un convegno che finisce con una carica della polizia ... con insulti rivolti a chi era ai nostri banchettila campagna elettorale'. 'Paghiamo il ...Cosa vuol dire Vuol dire che, come è accaduto ancheil Closed Network Test di Elden Ring , ...molti e in nessun caso si sono dimostrati d'ostacolo alla naturale evoluzione delle, ... Schermaglie durante Foggia-Avellino, Ghirelli sbotta: "Delinquenti. Basta!" Il sindaco di Fiumicino, Montino, continua ad attaccare Zingaretti e a definire l'assessore come il nome migliore per vincere nel Lazio. Intanto Boccia, Astorre e Letta lavorano al nome super-partes ...