Scanzi attacca Bonolis e Calhanoglu | “Non mi sembra felice Spiace Triplete anche… Ma il tabaccaio che sussurrava…”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nel posticipo della 13.a giornata la Juventus si è imposta per 2-0 contro l’Inter, scavalcandola in classifica dove ora è quinta con 25 punti. Il giornalista e grande tifoso del Milan, Andrea, sul suo profilo Instagram non ha perso tempo per prendere in giro i “cugini” nerazzurri e l’ha fatto attraverso alcune storie. I L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: News in breve del 17 novembre 2020: cronaca di oggi News in breve dell’11 dicembre 2020: cronaca di oggi Avanti un altro gaffe Ucraina: Mediaset si scusa cone i telespettatori