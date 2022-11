(Di lunedì 7 novembre 2022) "Esprimo grande soddisfazione per l'ampia partecipazione di Regioni, enti e operatori italiani al World Travel Market di Londra, tra le più imnti rassegne internazionali sul, che ci ...

Agenzia ANSA

Lo dice la ministra delDaniela. "La forte presenza dell'Italia a un'iniziativa internazionale di grande rilievo - spiega - rientra nella strategia del Governo e del mio mandato di ...Il ministero del, guidato da Daniela, ha pubblicato le modalità applicative per accedere ai sostegni a favore di guide ed accompagnatori turistici. Il contributo è riconosciuto fino a un massimo ... Santanchè, turismo porta di accesso per promuovere Made in Italy - ViaggiArt