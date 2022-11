Sanità | nuovo incontro il 16 novembre dopo presidio di oggi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Hanno già una convocazione per il prossimo 16le sigle sindacali che rappresentano il settore dellache, questa mattina, hanno tenuto unsotto la sede dell’azienda sanitaria locale in via Nizza dove era però assente il direttore generale Sostio. È un braccio di ferro che va avanti dalla precedente direzione, quello condotto dei sindacati per la progressione economica.un primo stato di agitazione, sembrava essersi trovata un’intesa con ilmanager che ha ammesso le difficoltà economiche dell’ente a garantire quanto previsto dei rinnovi contrattuali. Questa mattina la nuova iniziativa di agitazione che ha già trovato una prima risposta con la nuova convocazione per il 16presso la sede ...