Salisburgo - Roma | data e orario del playoff di Europa League

- Saràcontronegli spareggi per gli ottavi di Europa League , i sorteggi di Nyon hanno detto questo. Il giorno dopo la sconfitta nel derby i giallorossi hanno conosciuto la loro avversaria ...... Barcellona - Manchester United; Juventus - Nantes; Sporting - Midtjylland; Shakhtar Donetsk - Rennes; Ajax - Union Berlin; Bayer Leverkusen - Monaco; Siviglia - Psv;ROMA. – Il calcio italiano che sarà spettatore ai Mondiali al via tra due settimane in Qatar si consola, almeno in parte, con l’esito del sorteggio Uefa di Nyon, abbastanza magnanimo con le sette squa ...La Juventus pesca il Nantes, la Roma il Salisburgo. La squadra bianconera ha evitato il Manchester United di Ronaldo ai playoff di Europa League, che se la dovrà invece vedere con il… Leggi ...