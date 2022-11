Sala | “Nuovo Stadio? Spero nel sì della Giunta Su San Siro …”

... accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero disponendo dila carcerazione. Alla lettura dell'ordinanza, il 55enne ha reagito rumorosamente e, accompagnato in unaprossima a quella ...Al piano terra, anche grazie ad una somma di denaro lasciata in eredità ad Asp Opus Civium, sempre dalla famiglia Davoli, è stato ricavato il Centro diurno composto dasoggiorno, spazio riposo, ...A Roma e a Milano sono andate in scena le due piazze della sinistra italiana, che a guardare bene non lottano per la pace ma per sbranare il Partito Democratico. Da un lato quella della Capitale, movi ...Giovedì 10 novembre alle ore 17.30, a Firenze, nella Sala Oriana Fallaci di Palazzo Medici Riccardi in via de'... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...