Royal Family | Re Carlo III senza pietà | Sei bandito per sempre

(Di lunedì 7 novembre 2022) Bufera a Buckingham Palace: Reha deciso di fare fuori uno dei membri della, ecco cosa sta accadendo. A sole poche settimane della dipartita della Regina Elisabetta il nuovo Re ha deciso di sganciare una vera e propria bomba sullafacendo fuori uno dei suoi membri. Gli scandali di palazzo non sono una novità per Reche per anni ha vissuto nell'ombra di alcuni scheletri nell'armadio che continuano a perseguitarlo. Prima le teorie del complotto sulla morte di Lady D, poi l'addio di Harry e Meghan con tanto di denunce pubbliche e in ultimo lo scandalo del fratello Andrea. Sembra proprio che il Re abbia ereditato da sua madre non solo il prestigio di una delle corone più importanti al mondo ma anche decisioni difficili da prendere soprattutto se ...

... basta: è finita" e con Carlo che ha certificato la decisione di non restituire al duca di York i titoli reali né la possibilità di riacquisire lo status di membro a tempo pieno della. ...... duca di York, fratello del Re Carlo , coinvolto nello scandalo sessuale e pedofilo di Jeffrey Epstein , non potrà mai più tornare in prima linea nellalondinese, né riacquisirà lo ..."È finita", terremoto Royal Family: non ne farà più parte. Una notizia ha sconvolto il mondo di Buckingham Palace e non solo ...Meghan Markle non segue le regole della Royal Family e indossa questo capo d'abbigliamento; il dettaglio non passa inosservato.