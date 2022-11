Romina Power | il messaggio d’amore inaspettato | “La nostra relazione…”

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 7 novembre 2022)incanta il web e domina la scena dei media con unche arriva in modo del tutto. Ecco di cosa si tratta. Riflettori del web concentrati suche in queste settimane è stata spesso protagonista dell’attenzione dei media per via dei legami con Loredana Lecciso, oltre per la diffida mandata a Domenica In durante l’intervista rilasciata dalla compagna di Albano Carrisi chiedendo di non essere menzionata. In questo frangente, comunque sia,ha continuato a proteggere la sua sfera privata e vita lontano dalle telecamere, infatti, nel mirino dell’attenzione del web troviamo undavvero molto speciale e che ha lasciato persino i fan ...