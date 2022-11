Roma | zuppa di verdure contro il quadro di Van Gogh | indagati gli attivisti autori del gesto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 novembre 2022) Venerdì scorso alcunidi “Ultima generazione” avevano imbrattato con unadiundi Van“In seminatore” in mostra a Palazzo Bonaparte a. Un fatto grave anche però non è un caso isolato, visto che di recente sono tanti diversi gli attentati diai danni di opere d’arte. Aperto un fascicolo di indagine I sostituti procuratori dihanno deciso di aprire un fascicolo di indagini e si ipotizza il reato di deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Un reato che la magistratura inquirente ha ritenuto esistente anche in relazione all’informativa che i carabinieri gli ha fatto pervenire. Le attiviste sono pertanto state iscritte nel registro degli ...