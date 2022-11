Roma | musicista morto dopo pestaggio a Monti | quattro condanne a 14 anni

(Di lunedì 7 novembre 2022), 7 nov. (Adnkronos) - Il gup diha condannato a 14ciascuno nel processo con rito abbreviato iimputati responsabili delavvenuto il 26 giugno del 2011 al rionecontro ilAlberto Bonnel 2014di coma. Si tratta di Carmine D'Alise, Christian Perozzi, Massimiliano Di Perna e Gaetano Brian Bottigliero, accusati di omicidio volontario. Il giudice ha accolto la richiesta del pm Silvia Sereni. Per i, già condannati in via definitiva per tentato omicidio,la morte di Bonla Procura diha riqualificato il fatto contestando l'accusa di omicidio ...

Roma, musicista ucciso: quattro condanne a 14 anni Quattro condanne a 14 anni per omicidio volontario per il pestaggio in strada del musicista Alberto Bonanni, morto a Roma nel 2014 dopo tre anni di coma. Il fatto avvenne nella zona del Rione Monti ...Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Il gup di Roma ha condannato a 14 anni ciascuno nel processo con rito abbreviato i quattro imputati responsabili del pestaggio avvenuto il 26 giugno del 2011 al rione Monti ...