(Di lunedì 7 novembre 2022) I, lee ildel trentunesimo concorso del nuovocon le partite del 5-6. Torna ilcon le partite su cui puntare in modo tale da provare a vincere cifre importanti. Ricordiamo che è la formula scelta a fare la differenza, visto che si può andare per il 3, 5, 7, 9, 11 e per il famigerato 13. IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVOCOME FUNZIONA5-6Pannello A (eventi obbligatori) 1. Juventus – Inter 1 2. Roma – Lazio 2 3. Atalanta – Napoli 2 4. Chelsea – Arsenal 2 5. Bologna – Torino 1 6. Sampdoria – Fiorentina 2 7. Celta Vigo – Osasuna 2 8. Reims – Nantes 1 Pannello B (eventi ...

SPORTFACE.IT

IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO: ECCO COME FUNZIONA29 - 31 OTTOBRE 2022 PANNELLO A (EVENTI OBBLIGATORI) 1 EINTRACHT FR. - BORUSSIA ...Di seguito ecco la schedina numero 32 del 2022, il concorso dal 5 al 6 novembre 2022 del. IDEL 29 - 31 OTTOBRE IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL ... RISULTATI Totocalcio 5-6 novembre 2022: vincite, soldi e montepremi. Ecco chi ha vinto Casa acquistata con i soldi del Totocalcio, ma i giudici non credono a questa tesi e confermano la confisca di un immobile appartenente a I.M. e M.P., pregiudicati appartenenti alla locale comunità ro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...