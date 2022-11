Riqualificazione del campo polivalente di Calvizzano | ok della Regione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Il Consiglio regionaleCampania ha approvato oggi un ordine del giorno da me presentato con la quale si impegna la Giunta a valutare se vi siano le condizioni per finanziare ladeldell’Istituto Comprensivo Marco Polo di”. Così in una nota il Consigliere Regionale dei Moderati in Campania Pasquale di Fenza. “Oggi abbiamo dato un segnale importante comeCampania – spiega Di Fenza – perché abbiamo dimostrato che riteniamo lo sport una partica fondamentale nella vita scolastica di ogni alunno.è un territorio ricadente nell’area nord di Napoli, questo comune così come tanti altri, soffre carenza di strutture di aggregazioni per giovani, ...