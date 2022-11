Rinnovo Skriniar | settimana decisiva per la firma | i dettagli

(Di lunedì 7 novembre 2022)e ilcon l’Inter potrebbe essere unaper lasul contratto nonostante le avance del Psge ilcon l‘Inter potrebbe essere unaper lasul contratto nonostante le avance del Psg. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’offerta dei parigini è senza dubbio più alta di quella dei nerazzurri ma il cuore di Milan dice no. La volontà del difensore è quella di restare in nerazzurro e la società potrebbe andargli incontro con un’offerta da 6.5 milioni annui. In questi giorni l’incontro e la possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

