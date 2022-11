Ricerca | da Arisla finanziamento da 883mila euro per 6 progetti innovativi sulla Sla

(Di lunedì 7 novembre 2022) La Fondazione italiana diper la Sclerosi laterale amiotrofica (), annuncia un nuovodi 883.800per supportare lo sviluppo di 6diSla selezionati con il bando2022, che coinvolgeranno 12 gruppi didistribuiti tra Cagliari, Catania, Modena, Padova, Roma e Trieste. A comunicarlo è stato il presidente, Mario Melazzini, in occasione del convegno scientifico ‘, sviluppo e innovazione nella Sla’, promosso dalla Fondazione, concluso ieri a Milano. “In queste due giornate – ha sottolineato Melazzini – abbiamo raccontato unaconcreta, impegnata a trovare soluzioni ...

- Fondazione Italiana diper la SLA ETS, annuncia un nuovo finanziamento di 883.800 euro per supportare lo sviluppo di sei innovativi progetti disulla SLA selezionati con il ...Sarà di 883.800 euro l'investimento complessivo erogato daper i sei nuovi progetti didi base e preclinica giudicati meritevoli di finanziamento dalla Commissione scientifica internazionale e riguarderà 12 gruppi didistribuiti tra ...La Fondazione italiana di ricerca per la Sclerosi laterale amiotrofica (AriSla), annuncia un nuovo finanziamento di 883.800 euro per supportare lo sviluppo di 6 innovativi progetti di ricerca sulla Sl ...AriSLA finanzia con 880mila euro ben 6 nuovi progetti di ricerca. Presentati i risultati dei progetti precedentemente finanziati.