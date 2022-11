Regionali Lombardia | Moratti annuncia | “Mi candido alla presidenza con il Terzo polo”

(Di lunedì 7 novembre 2022) MILANO – “Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi ho condiviso l’avvio di un percorso che mi vedrà candidatadi Regione. Un progetto forte ed attento ai territori, orientato ad offrire una visione del futuro lombardo e nazionale capace di interpretare i mutamenti in atto ed affrontare le nuove sfide in arrivo. Una collaborazione che nasce sostenuta dall’ampia e consolidata rete civica a me vicina e dal, ampiamente aperta all’adesione di tutti gli interlocutori politici, culturali, delsettore e delle associazioni, con i quali realizzeremo interessanti e positivi confronti per la costruzione di una coalizione vincente”. Lo hato l’ex vicepresidente della, Letizia, che ...

Per il candidato alla presidenza dellaalle prossimeil Pd propone le primarie di coalizione. Lo ha comunicato il segretario lombardo del Pd, Vinicio Peluffo, al termine dell'assemblea regionale che si è tenuta ...Quanto alle- qui parliamo del Lazio perché inConte non pesa niente - il capo del Movimento 5 stelle non pensa affatto ad allearsi col Pd preferendo correre da solo, una tattica ...Letizia Moratti corre da sola. La ormai ex vicepresidente di Regione Lombardia scende dal treno del centrodestra, lanciato verso il voto regionale (probabilmente a febbraio), e sale in corsa sul Terzo ...MILANO - "Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi ho condiviso l'avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia. Un ...