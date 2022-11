Reddito di cittadinanza sospeso a chi può lavorare | cosa cambia con il Governo Meloni | le ultime novità

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ilha imposto limiti ferrei aldi. Nonostante non venga abolito sono state stabilite delle regole stringenti secondo le quali intanto verrà rinnovato per tempi più brevi, per quanto diminuirà l’importo con il passare del tempo e, infine, chi dovesse rifiutare un’offerta di lavoro non ne avrà più diritto. Sono alcune dellepresentate dal sottosegretario al lavoro Claudio Durigon che prevedono limitazioni importanti per i percettori del sostegno economico. Durigon: “Ildinon può durare a vita” Tra leannunciate ci potrebbe essere un limite di tempo, una durata massima. Durigon ha dichiarato al Corriere della Sera: “Ildinon può durare a vita. Va ...

