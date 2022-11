(Di lunedì 7 novembre 2022) . Allo studio del Governo la stretta per i percettori delIl Governo Meloni, già dal discorso programmatico tenuto dalla premier in Parlamento, ha seriamente intenzione di riformare la legge suldi, fortemente voluto e sostenuto dal Movimento Cinque Stelle. Secondo le intenzioni del nuovo Governo è necessaria una stretta, che induca i percettori abili ala trovare un impiego stabile e duraturo. Caudio Duringon, sottosegretario al Ministero dele delle politiche sociali, ha dichiarato «Il sussidio non può essere a vita. Va fissato un termine oltre il quale non si può andare, un po’ come con la Naspi». Attraverso la riforma. ha aggiunto Duringon «vogliamo solo dare una risposta diversa a chi può lavorare: dignità attraverso il». Leggi ...

Ildinon potrà essere a vita; sarà rinnovabile per periodi sempre più brevi e con un assegno a scalare. Chi rifiuterà anche una sola offerta di lavoro perderà il sussidio. Insomma, "...Le storie di chi riceve il sussidio e rischia di perderlo. Sono oltre 5 mila in città coloro che ne usufruiscono per 1,3 milioni al ...Reddito di cittadinanza, revocato a chi rifiuta già il primo lavoro. Allo studio del Governo la stretta per i percettori del reddito ...Il reddito di cittadinanza non sarà a vita ma sarà rinnovabile per periodi sempre più brevi e con un assegno a scalare. I dettagli.