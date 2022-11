Reddito di cittadinanza | quali sono le modifiche del nuovo Governo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nel mirino del: ildi. Il Centrodestra aveva già annunciato in campagna elettorale le profondeal sussidio. Una modifica soft ma immediata, tra chi propone l’abolizione e chi invece un innalzamento ma con nuove caratteristiche. Stretta “soft” per ildi: il sussidio avrà una durata massimadi: nuove strette dal-Photo Credits :tgcom24.mediaset.itPer ildisi preannuncia una stretta “soft“. Attualmente i percettori deldi, posavere il sussidio fino a che non trovano un lavoro. Il primo ...

...dei rappresentanti sindacali in vista della messa a punto della manovra di Bilancio e degli interventi annunciati sia sul fronte del caro bollette sia sulle modifiche deldi. ...... l'innalzamento della quota della Flat Tax a 80mila o 100mila al 15%, la pace fiscale con la rottamazione milioni di cartelle esattoriali, la revisione deldi, non toccandolo ma ...In campagna elettorale il centrodestra, con diverse sfaccettature, aveva annunciato profonde modifiche al Reddito di Cittadinanza. E tra chi propone ...Le storie di chi riceve il sussidio e rischia di perderlo. Sono oltre 5 mila in città coloro che ne usufruiscono per 1,3 milioni al mese ...