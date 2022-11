Reddito di cittadinanza | il governo Meloni cambia tutto | le ultime notizie

(Di lunedì 7 novembre 2022) Comeildicon il? Il nuovo esecutivo è pronto a rimettere mano alla misura, ma non ci sarà una cancellazione di colpo per i percettori, che sono ritenuti idonei al lavoro. Il sottosegretario leghista Claudio Durigon, in un’intervista uscita sul «Corriere della Sera», ha spiegato che si tratterà di un percorso ad esaurimento, con rinnovi fissati per periodi di tempi più brevi. Il Rdc verrà tolto, a differenza di quanto accade ora, dopo un solo rifiuto di un’offerta di lavoro congrua. Leggi anche l’articolo —>di, quoziente familiare e pensioni: cosa farà ildi, cosa succede ora che al ...

In vista della messa a punto della manovra di Bilancio e degli interventi annunciati sia sul fronte del caro bollette sia sulle modifiche deldiè stato convocato dal governo per mercoledì pomeriggio alle 16 il tavolo di confronto con i sindacati. Saranno presenti la premier, Giorgia Meloni , il ministro dell'Economia, ...Non è certo una novità che l'Esecutivo del Governo Meloni voglia mettere mano aldi. La misura, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e adottata nel 2019 dal Governo giallo - verde, non è mai piaciuta a Giorgia Meloni e al suo partito, tanto che più ...Stop al reddito di cittadinanza a chi può lavorare. È stato questo il mantra che Giorgia Meloni ha portato avanti per tutta la campagna elettorale e che ora intende tradurre in ...Sono circa 70mila percettori del reddito di cittadinanza che non hanno ancora ricevuto il versamento per il mese di ottobre. L’Inps sulla ...