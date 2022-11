Reddito di cittadinanza | ecco come cambierà | stop dopo primo rifiuto del lavoro e limite di 2 anni e mezzo

(Di lunedì 7 novembre 2022)aldia chi può lavorare. È stato questo il mantra che Giorgia Meloni ha portato avanti per tutta la campagna elettorale e che ora intende tradurre in pratica....

In vista della messa a punto della manovra di Bilancio e degli interventi annunciati sia sul fronte del caro bollette sia sulle modifiche deldiè stato convocato dal governo per mercoledì pomeriggio alle 16 il tavolo di confronto con i sindacati. Saranno presenti la premier, Giorgia Meloni , il ministro dell'Economia, ...Non è certo una novità che l'Esecutivo del Governo Meloni voglia mettere mano aldi. La misura, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e adottata nel 2019 dal Governo giallo - verde, non è mai piaciuta a Giorgia Meloni e al suo partito, tanto che più ...(ANSA) - ASCOLI PICENO, 07 NOV - La Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha scovato 39 soggetti risultati illecitamente beneficiari del reddito di cittadinanza. La frode accertata è stata quantificata ...Così sono finite nei guai altri 39 persone che hanno illecitamente richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza. Il 73% dei cosiddetti “furbetti del reddito” sono stranieri, prevalentemente rumeni ...