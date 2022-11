Reddito di cittadinanza cancellato dopo il primo rifiuto del lavoro | limite di 2 anni e mezzo e riduzione graduale dell' assegno | ecco come cambia

(Di lunedì 7 novembre 2022) Stop aldia chi può lavorare. È stato questo il mantra che Giorgia Meloni ha portato avanti per tutta la campagna elettorale e che ora intende tradurre in pratica....

Non è certo una novità che l'Esecutivo del Governo Meloni voglia mettere mano aldi. La misura, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e adottata nel 2019 dal Governo giallo - verde, non è mai piaciuta a Giorgia Meloni e al suo partito, tanto che più ......dei rappresentanti sindacali in vista della messa a punto della manovra di Bilancio e degli interventi annunciati sia sul fronte del caro bollette sia sulle modifiche deldi. ...In campagna elettorale il centrodestra, con diverse sfaccettature, aveva annunciato profonde modifiche al Reddito di Cittadinanza. E tra chi propone ...Le storie di chi riceve il sussidio e rischia di perderlo. Sono oltre 5 mila in città coloro che ne usufruiscono per 1,3 milioni al mese ...