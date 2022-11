Real Madrid | Ancelotti | 'Non anticipiamo il mercato di gennaio | abbiamo già il 9 del futuro'

IlNapolista

Portieri: Alison (Liverpool), Ederson (City), Weverton (Palmeiras). Difensori: Daniel Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Bremer (Juventus), Éder Militão (), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Alex Telles (Siviglia).... presidente e bomber delpremiati da Tuttosport. Florentino intervistato in esclusiva, in edicola mercoledì: "Questo trofeo è il primo della stagione, sono orgoglioso come saranno ... Sorteggi Champions League, Liverpool-Real Madrid agli ottavi La sfida della tredicesima giornata de LaLiga tra Rayo Vallecano e Real Madrid: segui la Diretta LIVE dell'incontro ...Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano catalano El Nacional, l’attaccante franco-congolese Cristopher Nkunku vorrebbe giocare in coppia con Vinicius Junior al Real Madrid, rivolgendosi ...