Re Carlo III fa piangere il fratello Andrea e lo “licenzia” | “Basta | è finita”

(Di lunedì 7 novembre 2022) ReIII ha fattoile lo ha “to” definitivamente dalla famiglia reale. Le cronache che trapelano in queste ore hanno del clamoroso e dicono molto anche del “pugno di ferro” che il neo-sovrano ha già adottato rispetto alle questioni più intime e familiari. Il Mail on Sunday racconta infatti dell’incontro-scontro che sarebbe avvenuto tra i due fratelli nella tenuta di Balmoral, in Scozia, pochi giorni prima della morte della Regina Elisabetta II: un faccia a faccia dai toni duri che si è concluso con un perentorio “: è” e conche ha certificato la decisione di non restituire al duca di York i titoli reali né la possibilità di riacquisire lo status di membro a tempo pieno ...

Regela il fratello Andrea: 'È finita non sarai mai più un reale a pieno titolo' Pochi giorni prima della morte della Regina Elisabetta II , il futuro Re d'Inghilterraincontava ...Fu voluta dal duca Francescod'Este per collegare la sua capitale, Modena, al mar Tirreno, per ... quando Giacomo Ponci e soprattutto il figlio, proprietari dei terreni lungo le fonti del Rio ...Re Carlo III ha deciso di levare i titoli nobiliari ad un membro della Royal Family in modo drastico. Ecco di chi si tratta.L'incoronazione di Carlo III, che cosa indosserà la regina consorte Sono già iniziati, naturalmente, a Londra i preparativi per l’incoronazione di Re Carlo III che si terranno il prossimo 6 Maggio, a ...