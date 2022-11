Rdc | Manfredonia Acli | Da governo approccio preoccupante | solo riduzione assegno

Leggi su iltempo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma, 7 nov. (Labitalia) - "Quel che traspare delle idee delsulla modifica del reddito di cittadinanza, nell': si pensaalladell'erogazione, senza farci capire bene cosa pensa di questo strumento". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia, Emiliano, presidente nazionale delle. Le, precisa Emiliano, "hanno criticato lo strumento nelle modalità, non nella sua utilità, perché è utile che ci sia questo strumento di sostegno". "Mi sembra però che per ora, queste proposte fatte non vadano nella direzione giusta perché partono dal principio che essere poveri è una colpa e che la colpa sia: 'tu non vai a lavorare perché hai il reddito di cittadinanza'. Non è così", afferma il presidente. "Non ...