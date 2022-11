Rave party | il decreto dimostra un’incapacità legislativa cosmica O forse nasconde ben altro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) di Margherita Cavallaro La vita di chi ha quasi sempre ragione è solitaria e costellata di “ve l’avevo detto”. La frutta fuori stagione è al governo da poco più di un mese (meno se togliamo il tempo impiegato alla formazione del governo stesso) e già è stata fatta la prima proposta raccapricciante. Ma Margherita – vi sento già piagnucolare – seia favore delle occupazioni abusive? Beh, per esempio c’è differenza tra l’occupare uno stabile vuoto da anni, magari per farci un hub culturale indipendente e autogestito per giovani, e uno che ti si piazza in casa mentre sei in vacanza. Allora – continuerete – sei a favore delle feste dove la gente si droga e distrugge tutto? Prima di tutto la droga non è un problema solo ai, ma ancor più che quello contrariamente alla percezione del pubblico iraramente pongono un pericolo per ...